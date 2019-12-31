Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi
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Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince iki ayrı şahsın evinde yapılan aramada, 191 litre sahte içki ele geçirildi.

31.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:23
Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi

'in ilçesinde ekiplerince iki ayrı şahsın evinde yapılan aramada, 191 litre sahte içki ele geçirildi.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahallesi'nde bir şahsın sahte içki üretimi yaptığı istihbaratı üzerine, şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, varil içerisinde 120 litre sahte içki ele geçirildi.


Yine Tarsus ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi'nde bir başka şahsın evinde yapılan aramada ise 36 şişe halinde 71 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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