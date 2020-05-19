Mersin'de 19 Mayıs kutlamaları denize taştı
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Mersin'de 19 Mayıs kutlamaları denize taştı

Mersin'de 19 Mayıs kutlamaları denize taştı Denizde tekneli, karada havai fişekli kutlama Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, hem havada hem karada hem de denizde gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutladı.

Mersin'de 19 Mayıs kutlamaları denize taştı
19.05.2020 23:31 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:31

Mersin'de 19 Mayıs kutlamaları denize taştı

Denizde tekneli, karada havai fişekli kutlama

MERSİN - Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, hem havada hem karada hem de denizde gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı, Mersin'de renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Korona virüs salgını nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi bu sene alışılmışın dışında bir kutlama hazırladı. Gün içerisinde 19 Mayıs konvoyu Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla kentin sokaklarında ve caddelerinde heyecan dolu anlar yaşatırken, akşam ise 19 Mayıs coşkusu gökte havai fişek, denizde tekne, sosyal medyada ise konserle devam etti.

'19 Mayıs kutlu olsun' yazılı ışıklı bir tekne, Adnan Menderes Bulvarındaki Beşiktaş Meydanından yol alarak kutlamaları denize taşıdı. Teknenin çıkışı sırasında gökyüzünü havai fişekler aydınlattı. Teknede, İzmir ve 10. Yıl Marşları ile birlikte çeşitli şarkılar çalındı. Beşiktaş ve Fenerbahçe Meydanlarının yanı sıra Viranşehir'de süren havai fişek gösterileri, Mersinlilere unutulmaz bir 19 Mayıs yaşattı.

Kaynak: İHA

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