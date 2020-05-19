Mersin'de 19 Mayıs coşkusu sokak sokak yaşandı
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Mersin'de 19 Mayıs coşkusu sokak sokak yaşandı

Mersin'de 19 Mayıs coşkusu sokak sokak yaşandı Mersin Büyükşehir Belediye bandosu şehri karış karış gezerek vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı Belediye Başkanı Vahap Seçer de şehir turuna katılırken, Mersinlilerin coşkusuna ortak oldu Başkan Seçer: "İlk günkü heyecan halen var"...

Mersin'de 19 Mayıs coşkusu sokak sokak yaşandı
19.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:16

Mersin'de 19 Mayıs coşkusu sokak sokak yaşandı

Mersin Büyükşehir Belediye bandosu şehri karış karış gezerek vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı

Belediye Başkanı Vahap Seçer de şehir turuna katılırken, Mersinlilerin coşkusuna ortak oldu

Başkan Seçer: "İlk günkü heyecan halen var"

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediye bandosu şehri karış karış gezerek vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı. Belediye Başkanı Vahap Seçer de şehir turuna katılırken, Mersinlilerin coşkusuna ortak oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sade törenlerle yapılırken, belediyeler bu süreçte vatandaşlara coşkuyu yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi de coşkuyu vatandaşların ayağına kadar götürdü. Bayram coşkusunu merkez ilçelerde yaşatmak amacıyla üstü açık otobüsler süsleyen belediye, bando eşliğinde merkez Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde tur attı. Belediye bandosunun çaldığı marşlar,19 Mayıs temalı müzikler ve oyun havaları ile oldukça mutlu olan 7'den 70'e tüm vatandaşlar, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden Türk bayrakları sallayıp, alkışlarla bayram coşkusuna ortak oldular. Evlerinin balkonlarını Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, bando ekibinin verdiği mini konserlerle oldukça keyifli dakikalar geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de otobüs üstünde şehir turu atarken, vatandaşların sevincine ortak oldu. Vatandaşları otobüs üstünden selamlayan Seçer, özellikle gençlerin Gençlik ve Spor Bayramı kutladı. Tur sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Seçer, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Bugün gençlerin bayramı olduğunu vurgulayan Seçer, "Ulusal kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün bugün. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı gün. Bağımsızlığımızın, birliğimizin, beraberliğimizin atıldığı gün. İlk günkü heyecan halen var. Bizlere balkonlarından el sallarken ağlayan kadınlarımızı görüyorum. İşte cumhuriyetin, bağımsızlığın, özgürlüğün dışa vurumu bu duygular, bu heyecan, bu gözyaşı, bu mutluluk ifadeleri. Bütün bunlar kazanımların ortaya çıkardığı bir sonuç olarak değerlendirilmesi lazım. Elbette biz Atalarımızdan devraldığımız bu ülkeyi çok daha iyi noktalara getirmek için mücadele ediyoruz, bunun bilincindeyiz, bu sorumluluğun farkındayız. Bu bilinç ve sorumlulukla çalışacağız. Çok daha güçlü, çok daha mutlu, demokrasisi ilerlemiş, hukuk devleti normlarını yakalamış bir toplum, bir ülke olmak için çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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