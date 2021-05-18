Mersin'de 19 Mayıs coşkusu başladı
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Mersin'de 19 Mayıs coşkusu başladı

Mersin'de 19 Mayıs coşkusu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 102'nci yılını festival havasında 5 günlük bir programla kutluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 102'nci yılını festival havasında 5 günlük bir programla kutluyor. 17 Mayıs'ta başlayan etkinliklerin ilk gününde Cumhuriyet Gösteri Merkezi spor faaliyetlerine, üretici kadın stantlarına ve sahne gösterilerine ev sahipliği yaptı. Etkinlikler 21 Mayıs'a kadar sürecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 102'nci yılı dolayısıyla 5 gün sürecek dopdolu bir program hazırladı. Etkinliklerin ilk gününde Cumhuriyet Gösteri Merkezinde gençler spor yaparken, sahnede ise çeşitli gösteriler yer aldı. İlerleyen günlerde kentin farklı noktalarına yayılacak etkinlikler 21 Mayıs'ta yine Cumhuriyet Gösteri Merkezinde noktalanacak.

17 Mayıs'ta başlayan etkinlikler öncesi milli sporcular öğle saatlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ardından saat 16.00'da Mezitli ilçesi Cumhuriyet Gösteri Merkezinde başlayan ilk gün etkinlikleri saat 20.00'ye kadar sürdü. Spor alanlarında gençler ayak futbolundan basketbola, tenisten darta kadar birçok spor aktivitesine katıldı. Alanda kurulan sahnede taekwondo, zumba, cimnastik gösterileri sergilendi. Falun Dafa ekibinin meditasyonuna ev sahipliği yapan sahnede ayrıca spor psikolojisi alanında panel de yer aldı. Festival havasında geçen etkinlikte üretici kadınlar ise ürünlerini sergiledi.

"Hep birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz"

Büyükşehir Belediyesinin taekwondo takımından 17 yaşındaki Öykü Özbey, 6 yıldır taekwondo ile uğraştığını, milli sporcu oldukları için 17 günlük tam kapanma sürecinde de antrenmanlarına devam edebilme imkanı bulduklarını belirtti. Etkinlik için bir sahne gösterisi gerçekleştireceklerini ifade eden Özbey, "İlimizde böyle şeyler olmasını çok seviyoruz. Bizim için bir aktivite oluyor. Hep birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Vahap başkanımıza bize bu imkanları sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

"Gençlerle birlikte olmak güzel"

Hatice Atmaca ise Falun Dafa ekibi olarak etkinlikte stant açtıklarını, sahnede de meditasyon yaptıklarını belirterek, "Burada olmak güzel, gençlerle birlikte olmak güzel. İlgilenen insanlar oluyor, sonrasında bizimle devam eden, egzersizlerimize düzenli gelen insanlar oluyor. Bu şekilde biz de daha çok insana arınmayla ilgili bu yöntemi ulaştırmış oluyoruz" diye konuştu.

24 yaşındaki Mertcan Maçka ise tam kapanmanın ardından arkadaşlarıyla birlikte alandaki kortlarda ayak futbolu oynadığını kaydetti. Maçka, birçok spor branşıyla ilgilendiğini sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:

"Futbol, voleybol, tenis gibi çeşitli spor branşlarında buraya gelip aktivitelerde bulunuyoruz. Aynı zamanda daha öncesinde okçuluk, futbol, yüzme gibi spor dallarında belediyemizin açtığı kurslara katıldık, lisans aldık. Çok güzel bir saha hazırlamışlar. 17 gün boyunca evlerimizde kaldık. Sonrasında sağ olsunlar 19 Mayıs'ı unutmamışlar, çeşitli bir sürü aktivite yapmışlar. Hocalarımızla, belediyemizin bize sağladığı imkanlarla vakit geçiriyoruz."

"Mersin için gerçekten bir gençlik festivali gibi olmuş"

21 yaşındaki Bahrican Çilek de alandaki tenis kortunda ilk defa tenis oynadığını vurgulayarak, "Keşke daha önce başlasaymışız. Bundan sonra devam etmeyi düşünüyoruz. Buradaki ortam, stantlar var, spor kortları var; Mersin için gerçekten bir gençlik festivali gibi olmuş" dedi.

Melda Akçay, yaptığı üç boyutlu tablolarla üretici kadın stantlarında yer aldı. Akçay, daha önce de Büyükşehir'in açtığı stantlarda ürünlerini sergilediğini belirterek, "Hepsinde de çok güzel satışlarımız oldu. Ama salgının son dönemi insanları biraz etkiledi. Yasaklardan da yeni çıktık. Bugün yeniden açtık. Atatürk tablosu çalıştık, sergiliyoruz. 19 Mayıs ve Atatürk'ü anmak bizim için çok önemli" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de 19 Mayıs coşkusu başladı
Mersin'de 19 Mayıs coşkusu başladı
Mersin'de 19 Mayıs coşkusu başladı
Mersin'de 19 Mayıs coşkusu başladı
Mersin'de 19 Mayıs coşkusu başladı
Mersin'de 19 Mayıs coşkusu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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