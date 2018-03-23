Mersin'de 19 Evden Hırsızlık İddiası

Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki 19 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla Emniyet Amirliği ekipleri, evlerden yapılan çok sayıda hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin B.U. ile D.U. olduğunu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerden B.U. yakalanırken, D.U. ise kaçtı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.U, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaçan zanlı saklandığı evde yakalandı

Diğer zanlının merkez Mezitli ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla D.U'yu gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler, çeşitli ebatlarda 7 LCD televizyon, dizüstü bilgisayar, antika av tüfeği ve çok sayıda bakır ev eşyası ele geçirildi.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.