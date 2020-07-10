Mersin'de 18 yaş altındaki çocuklar ve gençler tek başlarına seyahat edebilecek Mersin Valiliği, 18 yaş altı çocukların ve gençlerin seyahatleri için yanlarında veli veya vasi olması zorunluğunun kaldırıldığını bildirdi.

Mersin Valiliği, 18 yaş altı çocukların ve gençlerin seyahatleri için yanlarında veli veya vasi olması zorunluğunun kaldırıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerde veli veya vasi bulunması zorunluluğunun kaldırılmasını kararlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, yolculuk sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulandı. Kaynak: AA