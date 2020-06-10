Mersin'de 178 bin 878 adet kumandalı araç anahtarı ele geçirildi
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Mersin'de 178 bin 878 adet kumandalı araç anahtarı ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ve Jandarma ekiplerince, Mersin'de müşterek düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarda sokulan toplam 178 bin 878 adet kumandalı araç anahtarı ele geçirildi.

Mersin'de 178 bin 878 adet kumandalı araç anahtarı ele geçirildi
10.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:15

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ve Jandarma ekiplerince, Mersin'de müşterek düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarda sokulan toplam 178 bin 878 adet kumandalı araç anahtarı ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan istihbarat ve saha çalışmalarında, bir firmanın Mersin'de elektronik eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Şüpheli firma hakkında yürütülen araştırma derinleştirildiğinde, jandarma ekiplerince de aynı firma hakkında benzer bir çalışmanın yürütüldüğünü öğrenildi. Bunun üzerine iki kolluk birimi iş birliği yaparak konu hakkında edinilen bilgileri paylaştı. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Mersin İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen çalışmalar neticesinde firmanın faaliyet gösterdiği 3 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, çok sayıda koli içerisinde yasa dışı yollardan vergileri ödenmeksizin Türkiye'ye sokulan toplam 178 bin 878 adet kumandalı araç anahtarı ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 30 bin adet 20 farklı araç markasına ait taklit amblem de ele geçirildi. Söz konusu araç anahtarlarının piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirlendi. Ele geçirilen eşyaya el konulurken, Mersin Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yürütülen soruşturmaya devam ediyor.

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Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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