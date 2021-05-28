Mersin'de 17 yaşındaki kızın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 7 akrabası hakim karşısında

Mersin'de, 17 yaşındaki kızın öldürülmesine ilişkin tutuklanan anne, baba, 2 ağabeyi ve 3 amcasının yargılanmasına başlandı.

Mersin'de, 17 yaşındaki kızın öldürülmesine ilişkin tutuklanan anne, baba, 2 ağabeyi ve 3 amcasının yargılanmasına başlandı.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İrem B'nin, Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartman dairesinde 7 Kasım 2019'da öldürülmesine ilişkin tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan baba Kasım B. (49), anne Saadet B. (55), ağabeyler Mehmet Ali B. (21) ve Vedat B. (23) ile hakkında müebbet hapis cezası istenen amcalar Mehmet B, (54) İbrahim B. (44) ve Mehmet Veyis B. (34) katıldı.

Duruşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi adına avukatlar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

İrem B'nin ölümüne ilişkin detayların ve sanık ile tanıkların beyanların okunmasının ardından mahkeme başkanının, "Ailen, İrem'in ölmesi için sana bir baskı yaptı mı, 'Namusunu temizle.' dediler mi?" soruları üzerine savunma yapan sanıklardan ağabey Mehmet Ali B, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, şunları söyledi:

"İrem'i ben vurmadım. Ailem bana baskı yapmadı. Kimse bana 'Namusunu temizle.' demedi. Olay günü eve geldiğimde, apartmanın önünde ambulans vardı. Binaya girdiğimde, kardeşimin sedyeyle merdivenden indirildiğini gördüm. Annem de bayılmıştı. Karakolda verdiğim ifadelerimi kabul etmiyorum. Ben canımdan bir parçayı nasıl öldüreyim?"

Olay günü yaşananlar ve kızının hamile olduğunu öğrenmelerinin ardından Mersin'e gelme süreçlerini anlatması istenen baba Kasım B. de kızının intihar ettiğini ileri sürerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Anne Saadet B. de kızının ölümüyle ilgilerinin olmadığını öne sürerek, "Kızımın hamile olduğunu öğrendiğimizde, sağdan soldan laf gelir diye eşimle konuşup Mersin'e gelme kararı aldık. Kızım olay günü hem benden hem de babasından bir şey almamızı istedi. Meğerse bizi evden göndermeye çalışıyormuş. Eve döndüğümde kapıyı açmadı. Anahtarla içeri girdiğimde seslendim cevap vermedi. Odalara baktım göremedim. En son elimi yıkamak için banyoya girdiğimde şok oldum. Kızımın kendini vurduğunu gördüm. Yerde haplar da vardı. Pencereye koşup 'İmdat' diye bağırdım. Bayıldım ve yere düştüm. Kızım intihar etti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hem ciğerim hem de canım yandı. Aile meclisi olarak sadece Şanlıurfa'dan gitmemizi konuştuk." diye konuştu.

Amca Mehmet Veyis B. ise kimseye "namusunu temizle" demediğini, Mersin'den dönüş yaptığı sırada Adana'da yeğeninin intihar ettiğini öğrendiğini öne sürdü.

Suçlamaları reddeden Mehmet B. de "Aile meclisi, İrem'in ölmesine karar vermek için toplantı yapmadı. Böyle bir karar olmadı. Hepimiz olaydan sonra şoktaydık. Polise ifade vermekle ilgili kimseye bir şey söylemedim. Belki söyleyen olmuş olabilir. Daha önce ne polis ne de hakim görmedik. Köyde yaşadıkları için belki tedirgin olup aralarında konuşmuş olabilirler. Bu olay nedeniyle kardeşlerim arasında bir husumet olmadı. Kimseye namusunu temizle deyip baskı yapmadım." şeklinde savunma yaptı.

Tanıkların beyanlarının ardından taraf avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, 6 erkek sanıktan DNA testi ve İrem B.'nin ölümünden önce içtiği iddia edilen ilaçlara ilişkin rapor alınmasını kararlaştırdı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkez avukatlarının davaya katılma taleplerini kabul etti.

Sanıklardan Mehmet B'nin tahliyesine karar veren heyet, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

Olay

Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartman dairesinde 7 Kasım 2019'da, ilk olarak evinde intihar ettiği sanılan İrem B.'nin, 5 aylık hamile olması ve analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatılmıştı.

Olaydan sonra Şanlıurfa'ya giden baba Kasım B. (49), anne Saadet B. (55), ağabeyler Mehmet Ali B. (21) ve Vedat B. (23) ile amcalar Mehmet B, (54) İbrahim B. (44) ve Mehmet Veyis B. (34), geçen yıl haziran ayında düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Ağabey Mehmet Ali B, akrabalarının baskısı üzerine kardeşini öldürdüğünü itiraf etmiş, 7 zanlı tutuklanmıştı. İrem B'nin bebeği de kurtarılamamıştı.

Cumhuriyet savcısınca, şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", 3 amcası hakkında da "müebbet hapis" cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci