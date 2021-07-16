Mersin'de 17 yaşındaki hamile kadının öldürülmesine ilişkin 7 akrabasının yargılanmasına devam edildi
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Mersin'de 17 yaşındaki hamile kadının öldürülmesine ilişkin 7 akrabasının yargılanmasına devam edildi

Mersin'de 17 yaşındaki hamile kadının öldürülmesine ilişkin 7 akrabasının yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, 17 yaşındaki hamile kadının öldürülmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 7 akrabasının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin'de, 17 yaşındaki hamile kadının öldürülmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 7 akrabasının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 Kasım 2019'da 5 aylık hamileyken öldürülen İrem B'nin babası Kasım B. (49), annesi Saadet B. (55), ağabeyleri Mehmet Ali B. (21) ve Vedat B. (23) ile amcaları İbrahim B. (44) ve Mehmet Veyis B. (34) katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer amca Mehmet B'nin (54) katılmadığı duruşmada, taraf avukatları ve tanıklar da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İrem B'nin eski dini nikahlı eşi M.B. "İrem ile ilişkimiz vardı, hamile olduğunu söyleyince de aileler bizi evlendirmeye karar verdi. 2-3 ay evli kaldıktan sonra geçimsizlik nedeniyle ayrıldık. O ailesinin yanına ben de askere gittim. Bebeğin babası benim." dedi.

Mahkeme başkanının, "Bebeğin babası sen değilsin, DNA testi yaptırdık. Madem babası sendin neden sahip çıkmadın? Bebeğin mezarı nerede biliyor musun?" şeklindeki sorusu üzerine tanık, bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

Söz verilen sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı 8 Ekim'e erteledi.

Olayın geçmişi

Evinde intihar ettiği sanılan İrem B'nin, 5 aylık hamile olması ve analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatılmıştı.

Olaydan sonra Şanlıurfa'ya gittikleri tespit edilen ve geçen yıl haziran ayında düzenlenen operasyonla yakalanan 7 akrabası tutuklanmış, İrem B'nin bebeği de kurtarılamamıştı.

Haklarında dava açılan 7 tutuklu sanığın yargılandığı ilk duruşmada tutuklu Mehmet B, tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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