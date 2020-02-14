Mersin'de 17 çift Sevgililer Günü'nde "evet" dedi
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Mersin'de 17 çift Sevgililer Günü'nde "evet" dedi

Mersin'in Mezitli ilçesinde 17 çift, aşklarını Sevgililer Gününde ölümsüzleştirdi.

14.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:36
Mersin'de 17 çift Sevgililer Günü'nde

'in ilçesinde 17 çift, aşklarını Sevgililer Gününde ölümsüzleştirdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel günde nikah kıydırmak için önceden tarih alan çiftler, belediyeye bağlı Evlendirme Memurluğu'nda mutluluklarını resmileştirdi.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gün boyu 17 çiftçin nikahını kıyarak mutlu bir yaşama geçmelerini sağladı.

Çiftlerin hayallerini gerçekleştiren Tarhan, çiftlere nikah defterine imza attıkları, içinde karaağaç tohumlarının bulunduğu kalemi hediye etti.

Nikah cüzdanını da gelinlere veren Tarhan, genç çiftleri tebrik etti.

Kaynak: AA
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