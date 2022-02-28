Mersin'de 1580 paket makaron ele geçirildi - Haberler

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Mersin'de 1580 paket makaron ele geçirildi

AA, Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'de 1580 paket makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, 2 araçta yapılan aramada 1580 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, 2 araçta yapılan aramada 1580 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri 2 araçta arama yaptı.

Aramada, 1580 paket içerisinde 30 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. ve F.A. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Kaçakçılık, Sigara, Mersin, Güncel, Haberler

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