Mersin'de 1580 paket makaron ele geçirildi
AA, Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'in Silifke ilçesinde, 2 araçta yapılan aramada 1580 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, 2 araçta yapılan aramada 1580 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri 2 araçta arama yaptı.
Aramada, 1580 paket içerisinde 30 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K. ve F.A. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
AA / Burcu Kaya - Güncel