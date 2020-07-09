Mersin'de 15 Temmuz şehitleri sportif etkinliklerle anılacak Mersin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 5'i internet üzerinden 7 branşta müsabaka düzenlenecek.

Mersin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 5'i internet üzerinden 7 branşta müsabaka düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9-15 Temmuz'da Mersin Valiliği koordinesinde internet üzerinden "e-spor Fifa20", karate kata, satranç, oryantiring ve tekvando müsabakaları yapılacak.

Atletizm etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz'da Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde de "15 Temmuz Şehitlerini Anma Koşusu", sahil şeridinde de "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlenecek.

Erdemli Atış Poligonu'nda ise 15-18 Temmuz'da "Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası" organize edilecek.

Kaynak: AA