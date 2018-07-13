Mersin'de 15 Temmuz Şehitleri Anısına Mevlit Okutuldu
Mersin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına mevlit okutuldu.
Mersin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına mevlit okutuldu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami'de mevlit okutuldu.
Cuma namazı önce okutulan Mevlid-i Şerif'te şehitler için dualar edildi.
Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.
Programa Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve çok sayıda vatandaş katıldı.