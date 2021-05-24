Mersin'de 15 kök Hint keneviri ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Hint keneviri ekimi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kerimler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının evinde ve bahçesinde 15 kök Hint keneviri, 20 gram bonzai, 10 gram esrar, 1 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, bıçak, muşta ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt