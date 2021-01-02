Mersin'de 15 gün önce trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Mersin'de 15 gün önce trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

02.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:32
Mersin'de 15 gün önce trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 15 gün önce meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 15 gün önce meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Bulvarı'nda 15 gün önce meydana gelen kazada, Mert Köle (16) idaresindeki 33 ABV 175 plakalı motosiklet, A.F. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Ağır yaralanan Köle, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 15 gündür hastanede tedavi gören Köle, kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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