Mersin'de 15 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de 15 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de 15 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan şüpheli gözaltına alındı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 15 ayrı suçtan aranması bulunan A.Ö. oğlu adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Gözaltına alınan A.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Mezitli, Mersin, Polis, Güncel, Haberler

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