Mersin'de 1478 kadına hukuki, psikolojik ve eğitim desteği verildi

Mersin Kadın Danışma Merkezi'nde 1478 kadına hukuki, psikolojik ve eğitim kapsamında destek verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2019'un kasım ayında hizmet vermeye başlayan merkezde, 911 kadınla yüz yüze görüşme sağlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirilen online görüşmelerde ise 567 kadına destek verildi.

Kadınlara ihtiyaç duydukları her alanda bilgilendirme yapılan merkezde, hukuki ve psikolojik destek hizmeti imkanı da sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Danışma Merkezi Birim Sorumlusu Psikolog Deniz Liman, kadınlara merkez bünyesinde çeşitli hizmet ve destekler verildiğini belirtti.

Merkezden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0324 533 22 04 ve 0538 682 77 59 numaraları arayarak online veya yüz yüze destek alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci