Mersin'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler ilçeye bağlı Karaağaç sahilinde bir grup düzensiz göçmenin denize açılmak üzere olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, 14 düzensiz göçmeni karada yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal