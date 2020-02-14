Mersin'de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

14.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:22

Mersin'de 36 ayrı dolandırıcılık suçlarından toplam 136 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmada, bilişim sistemlerini veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından, hakkında 36 dosyadan 136 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon lira para cezası ile aranan O.S. yakalanarak cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA