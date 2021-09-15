Mersin'de 135 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 135 bin makaron ele geçirildi

AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Mersin'de 135 bin makaron ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 135 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 135 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 135 bin makaron ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de 135 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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