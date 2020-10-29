Mersin'de 132 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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Mersin'de 132 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

29.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:54
Mersin'de 132 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Mersin'de, 132 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Mersin'de, 132 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler A.D, S.G, Y.A, M.G, A.G, Ş.İ. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan polis, 27 Ekim'de 2 ikamete düzenlediği operasyonda 132 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirmiş, 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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