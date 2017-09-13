Mersin'de 13 Kişi Fetö'den Gözaltına Alındı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütü ile ilişki ve irtibatlarının bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, aralarında polis, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Zanlıların yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 17 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 4'ünün emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından serbest bırakıldığı, 13 kişinin ise arandığı bildirildi.



(İHA)