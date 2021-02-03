Mersin'de 13 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
03.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:12
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 13 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 13 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesinde uyuşturucu satışı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Kimliği ve adresi tespit edilen bir şüpheli, uyuşturucu sevkıyatı sırasında suçüstü yakalandı.
Aracındaki aramada 13 kilo 400 gram esrar ele geçirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar