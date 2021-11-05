Mersin'de 13 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Mersin'de 13 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerindeki iş yerlerinden para ve cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.S. olduğunu belirledi.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan ve 13 hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına zanlının iş yerlerinde masaya bırakılan cep telefonlarını çalma anları yansıdı.

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