Mersin'de 1291 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 1291 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 1291 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tosmurlu Mahallesi'ndeki işletmede sahte içki bulunduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerindeki H.Ç'yi gözaltına aldı.

İşletme ve depoda yapılan aramada 1291 litre sahte içki ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya