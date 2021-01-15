Mersin'de 121 bin makaron ele geçirildi
15.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:39
Mersin'in Silifke ilçesinde 121 bin makaron ele geçirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde 121 bin makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir iş yerine yaptıkları aramada 121 bin makaron, 66 paket kaçak kıyılmış tütün ile 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi, iş yeri sahibi S.M. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya