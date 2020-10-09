Mersin'de 1203 yıllık ağacın zeytinleri kız öğrencilere burs olarak dönecek
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Mersin'de 1203 yıllık ağacın zeytinleri kız öğrencilere burs olarak dönecek

09.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:07
Mersin'de 1203 yıllık ağacın zeytinleri kız öğrencilere burs olarak dönecek

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 1203 yıllık zeytin ağacı ve fidanlıktan toplanan zeytinlerden elde edilen gelirle kız öğrencilere burs verilecek.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 1203 yıllık zeytin ağacı ve fidanlıktan toplanan zeytinlerden elde edilen gelirle kız öğrencilere burs verilecek.

Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 2017'de "anıt ağaç" olarak tescillediği Demokrasi Meydanı'ndaki zeytin ağacı ve belediyenin zeytin fidanlığındaki ağaçların meyveleri, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi tarafından toplanıyor.

Zeytinyağına dönüştürülüp satışa sunulan üründen elde edilecek gelir, ilçede maddi durumu iyi olmayan kız öğrencilere burs olarak verilecek.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, "anıt ağacın" Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldığını belirtti.

Ağacın korunmasında vatandaşların önemli bir birliktelik örneği sergilediğini anlatan Tarhan, "Geçtiğimiz günlerde Mezitli Soroptimist Kulüpleri ve Üretici Kadın Kooperatifi ile bir zeytinliğin hasadı yapıldı. Hasadı yapılan meyvelerden zeytinyağı üretimi sağlandı. Bu zeytinyağı belediye şirketimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından satın alındı. Onlar da elde ettiği geliri kız öğrencilere burs olarak verecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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