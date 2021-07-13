Mersin'de 12 kilo 320 gram bonzai ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada, Erdemli ve Anamur ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 12 kilo 320 gram bonzai, 25 kök kenevir bitkisi, 360 gram uç esrar, 26 extacy hap, 1 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 5 cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 31 bin 375 lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı