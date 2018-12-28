Mersin'de 12 Katlı Apartmanın Altındaki Dükkanlarda Yangın (3)

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altında bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altında bulunan Mevlüt Ekmekçi'ye ait mobilya mağazası ile yanındaki beyaz eşya dükkanlarının da yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.

Bu arada, dükkanlardaki dumanların tahliyesi için iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

Kurtarılan kadın hayatını kaybetti

Mobilya mağazasının mutfak bölümünde bir kadın çalışanın mahsur kaldığının öğrenilmesinin ardından çok sayıda itfaiye eri, mağazanın içerisine girdi.

Çalışanların ifadesi doğrultusunda binanın arka cephesinde kalan mutfağa ulaşılması için kepçe yardımıyla duvarlar kırıldı. İtfaiye ekiplerince ulaşılan Tülin Sayar (40) ile 5 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sayar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen ikisi itfaiye eri 4 kişiye de olay yerinde müdahale etti.

Bölgeye yönlendirilen 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Çalışanlar gözyaşı döktü

Olay yerinde uzun süre gözyaşı döken iş yeri sahibi Mevlüt Ekmekçi ve mağaza çalışanlarını yakınları teskin etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik de olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi alıp, çalışanlara ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarının büyük kısmının tamamlandığını belirterek, itfaiyenin soğutma faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Vatandaşlara ve çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Su, yangının çıkış nedeninin gerekli incelemelerin ardından belirleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA