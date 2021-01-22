Mersin'de 1150 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı
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Mersin'de 1150 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

22.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:32
Mersin'de 1150 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde araçta yapılan aramada 1150 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde araçta yapılan aramada 1150 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kabasakallı Mahallesi'nde durdurdukları araçta 1150 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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