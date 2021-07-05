Mersin'de 11 milyon kaçak makarona 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de 11 milyon kaçak makarona 2 tutuklama

Mersin'de 11 milyon kaçak makarona 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN'de, polis operasyonunda, kamyon kasalarında gümrük kaçağı 11 milyon makaron ele geçirildi.

MERSİN'de, polis operasyonunda, kamyon kasalarında gümrük kaçağı 11 milyon makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı makaron getirildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde boş arazide park halindeki 2 kamyonda arama yaptı. Aramalarda, kamyonların kasalarında 11 milyon TAPDK bandrolü bulunmayan, gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, gözaltına alınan K.A. ve F.Ç., emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Mersin'de 11 milyon kaçak makarona 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ POLİSE BÖYLE YAKALANDI
KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ POLİSE BÖYLE YAKALANDI
Sayılarla Çiftlik Bank davası! Toplam vurgun ne kadar? Aydın hakkında kaç yıl hapis cezası isteniyor?
Sayılarla Çiftlik Bank davası! Toplam vurgun ne kadar? Aydın hakkında kaç yıl hapis cezası isteniyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Varank Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Seray Kaya Şevval Şahin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de 11 milyon kaçak makarona 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 13:01:15. #1.15#

title