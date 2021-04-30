Mersin'de 11 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
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Mersin'de 11 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Mersin'de 11 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel

MERSİN'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda aralarında askerlerin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MERSİN'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda aralarında askerlerin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve bu şekilde örgütün 'askeri mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, görevde 1 uzman çavuş, 3'ü askeri okuldan ihraç, 1 emekli uzman çavuş olmak üzere 5 şüpheli ile operasyon kapsamında haklarında gizli tanık garson beyanı, örgüt fişlemesi, Bank Asya hesap artırımı, aleyhe tanık beyanları, ByLock fiili kullanıcı tespitleri bulunan 6 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamak için işlemlere başladığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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