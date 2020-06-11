Mersin'de 11 bin 115 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 11 bin 115 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 11 bin 115 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Silifke ve Anamur ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı ekime yönelik yaptığı çalışmada, Anamur'a bağlı Bozdoğan Mahallesinde 1 şahsın çilek bahçesine kenevir ektiğini tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen bölgeye operasyon yapan ekipler, boyları 100-150 santimetre arasında değişen 77 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, kan ve idrar örneği alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca Silifke ilçesine bağlı Çaltıbozkır Mahallesinde de 1 kişinin ormanlık alanda yasadışı kenevir yetiştirdiğini öğrenen ekipler, belirlenen yere operasyon yaptı. Bölgede yapılan aramada 1 dönümlük alan içerisine ekilmiş 11 bin 38 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA