Mersin'de 1075 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 1075 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de 1075 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Mut ilçesinde 1075 litre sahte içki ele geçirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde 1075 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İbrahimli Mahallesi'nde sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda variller içerisinde ve satış için şişelenmiş 1075 litre içki bulundu.

Gözaltına alınan bir kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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