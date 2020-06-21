Mersin'de 107 yaşına giren Sümerlog Muazzez İlmiye Çığ'a doğum günü sürprizi Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 107 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın doğum gününü kutladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 107 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın doğum gününü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarhan ve beraberindekiler, Çığ'ı doğum gününde Erdemli ilçesinde yaşadığı tatil sitesinin bahçesinde ziyaret etti.

Çığ, doğum günü kutlamasına katılanlara kitaplarından imzalayarak hediye etti.

Kaynak: AA