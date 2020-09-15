Mersin'de 102,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de 102,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir araçta 102 kilo 500 gram satışa hazır kaçak tütün bulundu.

Mersin'de 102,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
15.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:10

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir araçta 102 kilo 500 gram satışa hazır kaçak tütün bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentin önemli turizm bölgelerinden Kızkalesi'nde yapılan denetimlerde, bir araç içerisinde poşetlenmiş şekilde tütün gören ekipler, aracı durdurdu.

Yapılan aramada, 20 poşette muhafaza edilmiş 102 kilo 500 gram satışa hazır kıyılmış tütün, dört koli halinde 31 bin makaron, 300 sigara filtresi bulundu.

Ekipler, araç sürücüsünün Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi olmadığını tespit etti.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken tütün, makaron ve filtrelere el konuldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Halife Hafter Muharrem İnce Bekir Pakdemirli
Magazin Metin Uca Niran Ünsal Ozan Çolakoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Jose Sosa Adem Büyük Gökhan Töre Josef De Souza
Daha Fazla Bursa Suriye Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Mersin'de 102,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 12:10:07. #1.15#
title