Mersin'de 1000'er lira ihtiyaç sahiplerine evlerinde dağıtılıyor MERSİN'de, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Sosyal Destek programı kapsamında 1000 liralık yardımları PTT'den çekip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim etmeye devam ediyor.

MERSİN'de, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Sosyal Destek programı kapsamında 1000 liralık yardımları PTT'den çekip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim etmeye devam ediyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere 1000 liralık sosyal yardımları evlerinde teslim etmeyi sürdürüyor. Mersin Valiliği koordinesiyle, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçileri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar ulaştırılıyor. Ekipler, vatandaşlara koronavirüse karşı tedbir almaları ve evde kalmaları yönünde de uyarıda da bulunuyor.

Kaynak: DHA