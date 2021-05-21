Mersin'de 100 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir minibüsteki bidonlarda 100 litre sahte içki bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir minibüsteki bidonlarda 100 litre sahte içki bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte şüphe üzerine bir minibüsü durdurup aradı.
Polis, minibüsteki bidonlarda 100 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü S.C, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan