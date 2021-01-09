Mersin'de 100 bin haneye yetecek kadar elektrik üretilecek

Mersin'de 100 bin haneye yetecek kadar elektrik üretilecek MERSİN Büyükşehir Belediyesi tesislerinde 300 bin kişinin yaşadığı 72 bin konutun aydınlanmasına yetecek kadar elektrik üretiliyor.

Mersin'de 100 bin haneye yetecek kadar elektrik üretilecek

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tesislerinde 300 bin kişinin yaşadığı 72 bin konutun aydınlanmasına yetecek kadar elektrik üretiliyor. Büyükşehir, 2021 yılında yapmayı planladığı artış ile saatlik üretimi 10 MW'a çıkararak, yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı 100 bin haneye yetecek kadar elektrik üretecek.

Çevreci projeleri ile öncü olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkları bertaraf ederek hem çevreyi korumaya hem de çöp olarak adlandırılan atıkları ekonomik değere dönüştürmeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan ve Mersin merkez, Tarsus ve Silifke'de yer alan entegre düzenli depolama tesislerinde vatandaşların evlerinden çıkan katı atıklar bertaraf ediliyor, ortaya çıkan metan gazı yakılarak elektrik enerjisi elde ediliyor.

'Sürdürülebilir Atık Yönetimi Projesi' ile temiz bir çevre oluşturmak için çöpten değer üreterek, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayan Büyükşehir, bünyesindeki 3 entegre düzenli depolama tesislerinde günlük 1750 ton evsel nitelikli katı atığı bertaraf ediyor. Yenişehir, Toroslar, Tarsus, Erdemli, Çamlıyayla, Anamur, Aydıncık, Mut ve Gülnar'da bulunan 9 katı atık aktarma istasyonlarından 33 tırla her gün toplanarak düzenli depolama tesisine getirilen atıklar bertaraf ediliyor. Bertaraf tesisinde atıkların ilk durağı tam otomatik mekanik ayrıştırma tesisi oluyor. Kamyonlardan dökülen atıkların geri dönüştürülebilir olanları ayrıştırılıyor. Geri dönüştürülemeyen atıklar da düzenli depolama alanına dökülerek serme ve sıkıştırma işlemine tabi tutuluyor. Düzenli depolanan atıkların biyobozunması sonucu ortaya çıkan metan gazı yakılarak aynı tesiste elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Büyükşehir'in merkez, Silifke ve Tarsus'ta yer alan 3 tesisinde atıkların bertarafı sonucu ortaya çıkan metan gazı yakılarak saatte 7.5 MW elektrik üretiliyor.

Büyükşehir Belediyesi metan gazını yakarak 1 saatte elde ettiği 7.5 MW elektrik ile 72 bin haneyi aydınlatmaya yetecek kadar elektrik enerjisi üretiyor. Büyükşehir bu hizmeti ile 300 bin kişiye yani; Mersin'in batı ilçeleri olan Silifke, Mut, Aydıncık, Gülnar, Anamur ve Bozyazı'nın toplam nüfusunu aydınlatmaya yetecek kadar elektrik enerjisi üretmiş oluyor.

Atıkların toplanma ve bertaraf tesisine gelme sürecini anlatan Atık Yönetimi Şube Müdürü Erdal Bilici, bir saatte üretilen elektrik enerjisinin 72 bin konutun aydınlanmasına eşdeğer olduğunu ifade ederek, "Güncel olarak her saat üretmiş olduğumuz 7.5 MW elektrik yaklaşık olarak 72 bin konutun aydınlanma enerjisini karşılıyor. 72 bin konut 300 bin kişiyi ifade ediyor. Bu da Mersin'in batı ilçelerinde; Silifke'den başlamak üzere Mut, Anamur, Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerimizin tamamının aydınlanma ihtiyacını karşılamak demektir" dedi.

Bilici, düzenli depolama sahalarında gerçekleştirdikleri iyileştirmeler sayesinde 2021 yılında üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyerek, "Sahalarımızda yapmış olduğumuz iyileştirmeler sayesinde 7.5 MW'lık elektrik üretimini 10 MW'a çıkarmayı planlıyoruz. 2021 yılının sonuna kadar gerçekleştireceğimiz iyileştirme faaliyetleri ile 10 MW'a çıkan elektrik üretimi sayesinde yaklaşık olarak 100 bin hanenin aydınlanmasına yetecek elektrik enerjisini üretmiş olacağız. Bu da yaklaşık olarak 400 bin kişi demek" dedi.

Yapılan bertaraf işlemi ile metan gazının iklim değişikliğine olan olumsuz etkisinin önüne geçtiklerini vurgulayan Bilici, "Metan gazının iklim değişikliğine olumsuz etkisi karbondioksite göre 26 kat daha fazla. Bu yönüyle bakıldığı zaman özellikle çöp sahalarında ortaya çıkan metan gazının mutlaka bertaraf edilmesi gerekir. Biz tesislerimiz sayesinde metan gazını yakarak bertaraf ediyoruz. Bu sayede sera gazı ile ilgili ciddi bir azaltıma gidiyoruz. Bu da ülkemizin uygulamış olduğu İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı'na ciddi bir destek demektir" ifadelerini kullandı.

Mezitli ve Yenişehir ilçesinde toplanan atıkların ilk durağı olan Gökçebelen Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda Şantiye Kontrolörü olarak görev yapan Celil Eroğlu, istasyonda yapılan işlemi anlatarak, "Burada Yenişehir ve Mezitli'nin çöp aktarma istasyonu olarak çalışıyoruz. Gelen belediye araçlarının yanaşması, dökümü ve çöp aktarması bu alanda yapılıyor. Araç temizliği yapıldıktan sonra tırların kapakları kapatılır ve büyük çöplüğe gönderilir. Her aracımız 20-23 ton arası çöp taşır" dedi.

15 yıldır Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Gazi Kızıl, evsel atıklardan elektrik enerjisi üreterek ekonomiye sağladığı katkıdan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kızıl, "Evimizin biriken çöplerini çöp konteynırına atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, bu çöp konteynırlarından enerji olarak ülkemize yararlı dönüş yapıyor. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanımız'a teşekkür ederiz" dedi.

Mithatpaşa Mahallesi'nin başka bir sakini Gürcan Altan ise "Çöplerimizi çöp konteynırlarına atıyoruz, bundan enerji üretiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mithatpaşa Mahallesi sakinlerinden Sultan Dilli, atıkların Büyükşehir Belediyesi tarafından elektrik enerjisine dönüştürülmesinden memnun olduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan memnunuz. Evimizde biriken atıkları değerlendiriyor, geri dönüşüme katkıda bulunuyor. Biz de ondan faydalandığımız için çok memnunuz. Türkiye ekonomisine faydası oluyor" dedi.

Müşerref Demir ise atıkların bertaraf edilmesi çalışmalarını desteklediklerini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı atıkla ilgili çalışmaları destekliyoruz. Evimizde topladığımız çöpleri geri dönüştürüp ülkemize tasarruf olarak geri kazandırdıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı