Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı
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Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı

20.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:17
Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı

Mersin'de, korona virüs tedbirleri nedeniyle ara verilen tren seferleri, 1 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Mersin'de, korona virüs tedbirleri nedeniyle ara verilen tren seferleri, 1 yıl aradan sonra yeniden başladı. Tüm tedbirler alınarak Adana, İskenderun ve Gaziantep İslahiye'ye seferler başlarken, yolcularda HES kodu zorunluluğu uygulanıyor. Vatandaşlar 1 yıl sonra yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşarken, trenler her sefer öncesinde dezenfekte ediliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçen yıl mart ayından itibaren Mersin'den Adana, İskenderun ve Gaziantep İslahiye'ye tren seferlerine ara verilmişti. Aşılama çalışmalarına başlanması ve yeni normalleşmeye geçilmesiyle 1 yıldır ara verilen seferler bugün yeniden başladı. Tüm tedbirler alınarak seferler başlarken, yolcularda HES kodu zorunluluğu uygulanıyor. Gar girişinde ateş ölçümü de yapılırken, maske kontrolleri de titizlikle yapılıyor. Vatandaşlar 1 yıl sonra yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşarken, trenler her sefer öncesinde dezenfekte ediliyor.

Vatandaşlar, uzun aradan sonra yeniden trenle yolculuk yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Güzel bir yolculuk geçti, temiz, hijyenik. Uzun aradan sonra trenle buluştuğumuz için mutluyuz. Bu çok iyi oldu. Dolmuşla yolculuk yoruyordu ve uzun sürüyordu. Tren çok güzel olacak" dediler. - MERSİN

Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı
Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı
Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı
Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı
Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı
Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı
Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı
Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı
Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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