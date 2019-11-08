Mersin'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi

Mersin'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi

Mersin'de, jandarma ekiplerinin operasyonunda evinde 1 ton 75 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

08.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:42
Mersin'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi

'de, ekiplerinin operasyonunda evinde 1 ton 75 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçesi Dalakderesi Mahallesi'ndeki ikamette, variller içerisinde bulunan şaraba, imha edilmek üzere el konuldu.

Özel düzenekle içkiyi ürettiği tespit edilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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