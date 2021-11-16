Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi Mersin'de bir depoda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1 milyon 120 bin adet makaron ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de bir depoda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1 milyon 120 bin adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir depoda çok miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda depoda yapılan aramada, 112 koli içerisinde 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz ve sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Mersin'de 1 milyon 120 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

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