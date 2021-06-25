Mersin'de 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Mersin'de 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu, 45 kök Hint keneviri ve 450 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu, 45 kök Hint keneviri ve 450 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde üç adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramalarda, 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu, 45 kök Hint keneviri ve 450 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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