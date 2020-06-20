Mersin'de 1 kilo 500 gram esrar ile 242 kök kenevir ele geçirildi Mersin'de jandarma ekipleri, bir adrese düzenledikleri operasyonda 1 kilo 500 gram esrar ile 242 kök kenevir ele geçirdi.

Mersin'de jandarma ekipleri, bir adrese düzenledikleri operasyonda 1 kilo 500 gram esrar ile 242 kök kenevir ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Erdemli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tömük Mahallesi'nde 1 şahsın kendisine ait limon bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ve kurutarak esrar maddesi elde ettiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 242 kök kenevir ile 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA