13.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:54

Mersin'de 1 ekmek 1 çorba projesi

Mersin Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen '1 Ekmek 1 Çorba' projesi sürüyor. Haftanın 6 günü kentin farklı noktalarında memura, işçiye, emekliye, hastaya, esnafa ve toplumun farklı kesiminden haftada ortalama 3 bin civarındaki vatandaşa ulaşan projede 8 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin mobil araçlarıyla sabahın erken saatlerinde insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde sunulan bir kap içerisinde ikram edilen çorba ve MER-EK Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmek, lezzetiyle vatandaşlarda memnuniyet bırakıyor.

Haftanın 6 günü sabah saat 07.00-09.00 arası sunulan hizmet kentin farklı noktalarında vatandaşlara ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Aşhane'de hazırlanan çorbalar, gün aymadan mobil çorba dağıtım aracına alınarak yola çıkıyor. Pazartesi günü Mersin Tren Garı, Salı günü Sanayi Sitesi, Çarşamba günü Toptancı ve Sebze-Meyve Hal Kompleksi, Perşembe günü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Cuma günü Mersin Şehir Hastanesi önüne konuşlanan araç, Cumartesi günü ise Muğdat Camii önünde hazır bulunuyor.

Devlet Demir Yolları'nda baş makinist olarak görev yapan Mustafa Erdem Öğüt, zamanının çoğunu Tren Garı'nda çalışarak geçirdiğini anlattı. Yolcuları elinde çorbalarla mutlu bir şekilde gördüğünü ifade eden Öğüt Hemen hemen her gün buradayım. Öncelikle Vahap Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Çorbalar çok lezzetli, güzel ve taze. Sabahları buraya gelenler genelde öğrenciler. İnsanlar sabahları soğukta bir tas çorbayı alıp gittikleri zaman çok mutlu oluyorlar. Yüzlerindeki mutluluğu ben görüyorum dedi.

Mersin'de yaşayıp yaklaşık 4 senedir iş için trenle Adana'ya giden Harun Akot, daha önce böyle bir hizmetle karşılaşmadığını ifade ederek. 4 senedir her gün Adana'ya gidip geliyorum. Sabah 07.00'de gidiyorum, akşam 17.00'de geliyorum. Bugün sırf çorba var diye işe 7.30'da gidiyorum. Eskiden bu yoktu. Vahap Seçer Başkanımız geldi, çok güzel oldu. Çorba çok güzel, on numara diye konuştu.

Hal Kompleksi'nde taksi şoförlüğü yapan Abdullah Aslan, sunulan hizmetten memnun kaldıklarını kaydederek, Sabah erken kalktığımızdan kahvaltı yapamıyoruz. Burada mercimek çorbası dağıtıyorlar, çok hoş bir çorba, içimizi ısıtıyor. Ekmekleri de taze. Tabii havalar soğuduğu için daha da güzel oluyor ifadesini kullandı.

İş makinesi operatörü İbrahim Aslan ise, normalde poğaçayla güne başladığını çorbanın daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde Perşembe günü hastalara, refakatçilere ve hastane personeline ulaşan çorbanın tadına bakman Bozön Mahallesi'nde yaşayıp, hastane için şehir merkezine gelen Durmuş Bolat, ilk defa karşılaştığı hizmetten memnun kaldığını belirtirken, hastane önünde böyle bir hizmetin sunulmasının hoşuna gittiğini dile getirdi.

Hastane personeli Fahriye Alaca ise sabah nöbete başlamadan önce sıcacık bir çorbayla karşılaşmanın kendisine moral verdiğini kaydetti.

'1 Ekmek 1 Çorba' projesi Cuma günleri şifa ve moral vermeye Mersin Şehir Hastanesi önünde devam ediyor. Cumartesi günü ise şehrin en işlek bölgelerinden biri olan Muğdat Camii önünde sabah sporu için evden çıkmış olanlara da işine gitmek için yollara düşen vatandaşa da ulaşıyor.

Kaynak: DHA

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