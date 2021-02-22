Mersin'de "1 Ekmek 1 Çorba" duraklarının sayısı 52'ye yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesince başlatılan "1 Ekmek 1 Çorba" projesi kapsamında çorba dağıtım duraklarının sayısı 52'ye ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan proje, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Mut ve Gülnar ilçelerinde de faaliyete geçti.

Sabahın ilk saatlerinde vatandaşlara çorba ikram edilen durakların sayısı 52'ye yükseldi.

Ekipler, 9 ilçedeki çeşitli noktalarda çorba dağıtımına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci