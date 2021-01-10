Mersin'de "1 Ekmek 1 Çorba" duraklarının sayısı artıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, "1 Ekmek 1 Çorba" projesi kapsamında, tarım işçilerine yönelik çorba dağıtım duraklarının sayısı, 7'ye ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından tarım işçilerinin servis güzergahına yerleştirilen ve bir noktada bulunan çorba dağıtım durağının, ağı genişledi.

Toroslar, Akdeniz, Tarsus ilçelerinde farklı noktada faaliyete giren dağıtım duraklarıyla sayı 7'ye yükseldi.

Projeden tarım işçilerinin yanı sıra esnaf, memur ve öğrenciler de yararlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ