Mersin'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
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Mersin'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

Mersin'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildiMersin'de yabancı uyruklu bir kişinin evinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

27.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:31

'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

Mersin'de yabancı uyruklu bir kişinin evinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Ogranize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Hatay'dan yüklü miktarda kaçak ilaç sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, yapılan çalışma sonucu Akdeniz ilçesinde oturan yabancı uyruklu A. A. A.'nın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Şüpheli A. A. A. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Mersin'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
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