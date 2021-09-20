Mersin'de 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 510 gram kubar esrar ile 22 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Mersin'de jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 510 gram kubar esrar ile 22 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi Alibeyli Mahallesinde uyuşturucu madde kullandığını tespit ettiği şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 1 kilo 510 gram esrar ile 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

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