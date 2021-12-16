Mersin'de 1,5 ayda 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de son 1,5 ayda 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında 1 Kasım-15 Aralık'ta belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi.

Çalışmalarda, 5 bin 379 litre etil alkol, 5 bin 160 etil alkol etiketi, sahte içki yapımında kullanılan 194 kit ve 54 aroma ele geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 5'i yakalandı, adresinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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